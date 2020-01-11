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Опубліковано відео ймовірного запуску ракети, яка збила літак МАУ в Ірані

Новини » Надзвичайні події     11.01.2020 - 17:02
Опубліковано відео ймовірного запуску ракети, яка збила літак МАУ в Ірані
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Дата на відеозаписі відповідає події

В Інтернеті з'явився новий відеозапис, на якому видно ймовірний запуск ракети, яка збила літак Boeing 737 "Міжнародних авіаліній України" незабаром після зльоту з аеропорту Тегерана в Ірані. Відповідне відео на своїй сторінці в Twitter опублікував журналіст-розслідувач видання The New York Times Крістіан Тріберт.

Крім того, це ж відео опубліковано на сторінці в Twitter видання Iran News Wire.

"На цьому відеозаписі видно, що іранська система протиповітряної оборони на північний схід від Парандій запускає ракету", - зазначає журналіст-розслідувач.

За його словами, дата на відеозаписі відповідає події, що відбулася. Однак Тріберт підкреслює, що час на відеозаписі не відповідає події, можливо, через налаштування.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данилов заявив, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану.

Як писало РБК-Україна, Іран в суботу офіційно визнав збивання українського літака. Підкреслювалося, що збиття відбулося через "людську помилку".

Додамо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду про катастрофу українського літака поблизу Тегерана, збитого іранськими 8 січня.

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