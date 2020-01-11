В України були докази збивання літака до заяв інших країн, - РНБО

Фото: Олексій Данилов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Секретар РНБО пояснив, чому Україна одразу не могла публічно оприлюднити докази збиття

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку МАУ ще до заяви Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Він зазначив, що до Києва надходила інформація від українських експертів з Тегерана.

"Ще до того, як Іран змінив свою позицію, ми знали цю інформацію. Ми знали цю інформацію ще до того, як її почали оприлюднювати наші поважні партнери з інших країн… Фахівці знайшли докази того, що це була ракета. З великою імовірністю ми знаємо назву цієї ракети, знаємо, коли її купила іранська влада, і знаємо, в кого її купили", - підкреслив секретар РНБО.

За словами Данілова, саме наявність у Києва цих доказів і публічні заяви про те, що серед основних версій є збиття ракетою, і вплинули на зміну позиції Ірану.

"Ми розуміємо, чому Іран змінив позицію: вони не розраховували, як будуть діяти наші фахівці. Це було наше завдання перед нашими громадянами, перед всім світом, адже коли кажуть, що Україна винна в тих подіях, - нам це не до вподоби", - сказав секретар РНБО.

"Ми не могли це зробити одразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран - це дуже складна країна, і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців у зворотний бік… Я думаю, що Іран зрозумів, що відпиратися вже немає куди, і в будь-якому випадку ми мали це (доказ, - ред.) вже на українському боці", - додав він.

Секретар РНБО запевнив, що Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи попри офіційне визнання Іраном ракетного удару, адже вимагатиме покарання винних. Також він упевнений, що іранська сторона повністю виплатить компенсацію родинам загиблих і вартості літака.

"Попередньо сьогодні є розуміння, що Іран погодився все це компенсувати, оскільки вони офіційно визнали", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, Данілов обговорив з послами Канади, Великобританії та Швеції хід розслідування причин катастрофи українського літака в Ірані.

Як писало РБК-Україна, Іран офіційно визнав збиття українського літака.

Додамо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що консолідація зусиль світової спільноти допомогла встановити правду про катастрофу українського літака поблизу Тегерана, збитого іранськими 8 січня.