Опубліковано відео ракетного обстрілу військових США в Іраку

Іранські засоби масової інформації опублікували відеокадри, на яких, як стверджується, відображений момент запуску ракетних снарядів по військових базах США в Іраку. Відео оприлюднило агентство IRIB News Agency.

Обстріл проводився Корпусом вартових ісламської революції, у чому самі прихильники Корпусу пізніше зізналися. На кадрах видно, як в небі в нічний час доби летять вогненні снаряди в бік американської авіабази Айн-аль-Асад.

Також відео опублікувало іранське інформаційне агентство FARS. ЗМІ повідомляють, що в Корпус пригрозив ще більш "жорстким і нищівним ударом" в разі відповідних дій США.

Нагадаємо, бази США в Іраку обстріляла Революційна гвардія Ірану в помсту за убіство іранського генерала Касема Сулеймані.

Як писало РБК-Україна раніше, Іран розробив 13 варіантів відповіді на вбивство американцями командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані.