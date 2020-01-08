Опубліковано відео з місця катастрофи літака в Ірані

Телеканал ABC опублікував відео з місця катастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" рейсом Тегеран-Київ, зняте з вертольота. Відео опубліковано в Twitter-акаунті телеканалу.

На кадрах видно представників рятувальної служби Ірану, які ведуть роботи на місці падіння літака. Також видно фрагменти літака, які до сих пір димлять.

Напомним, аварія літака української авіакомпанії МАУ в Ірані сталася вранці 8 січня. Літак, на борту якого знаходилися 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, виконував рейс з Тегерана до Києва. Серед загиблих в результаті краху літака 11 громадян України.

До Ірану в зв'язку з катастрофою літака МАУ сьогодні, 8 січня, вилетить український літак з фахівцями експертної та пошуково-рятувальної групи. Уряд прийняв рішення про відправку пошуково-рятувальної групи в Іран для здійснення спільних заходів з розслідування причин трагедії і репатріації тіл загиблих громадян України.