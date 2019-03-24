ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опубліковано відео з борта круїзного лайнера в Норвегії

Новини » Надзвичайні події    24.03.2019 - 06:41
Опубліковано відео з борта круїзного лайнера в Норвегії
Фото: круїзний лайнер Viking Sky (REUTERS)

Пасажири опублікували відео з борту

Пасажири опублікували відео з борту круїзного лайнера Vikings Sky в Норвегії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, письменниця Алексус Шеппард, яка як пасажир знаходиться на лайнері, на своїй сторінці в Twitter також опублікувала відео з борту.

Судячи з опублікованих даних, лайнер нахилений убік, і через сильну хитавицю частково валиться стеля.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше тисячі пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean, який зазнав аварії поблизу західного узбережжя Норвегії, були евакуйовані.

РБК-Україна писало, що 23 березня поблизу західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного лайнера компанії Viking Ocean, на борту якого перебували 1300 пасажирів. Для евакуації пасажирів були спрямовані гелікоптери і рятувальні судна.

Раніше також повідомлялося, що в Іраку в результаті краху порома на річці Тигр поблизу Мосула загинули щонайменше 100 осіб. Причиною стало перевантаження плавзасобу майже в три рази. На борту могли знаходитися від 170 до 250 осіб, а паром був розрахований на 75 пасажирів.

У Гані через зіткнення двох автобусів загинули 50 людей У Києві автобус збив пішоходів, є постраждалі
Новини України Норвегиясудноавария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся