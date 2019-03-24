Опубліковано відео з борта круїзного лайнера в Норвегії

Фото: круїзний лайнер Viking Sky (REUTERS)

Пасажири опублікували відео з борту

Пасажири опублікували відео з борту круїзного лайнера Vikings Sky в Норвегії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Так, письменниця Алексус Шеппард, яка як пасажир знаходиться на лайнері, на своїй сторінці в Twitter також опублікувала відео з борту.

Судячи з опублікованих даних, лайнер нахилений убік, і через сильну хитавицю частково валиться стеля.

Battery and dying people sleeping everywhere. Probably my last tweet of the night. #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/ouzegYmHOD — Alexus Sheppard (@alexus309) March 24, 2019

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що більше тисячі пасажирів, які перебували на борту круїзного лайнера Viking Sky компанії Viking Ocean, який зазнав аварії поблизу західного узбережжя Норвегії, були евакуйовані.

РБК-Україна писало, що 23 березня поблизу західного узбережжя Норвегії сталася аварія круїзного лайнера компанії Viking Ocean, на борту якого перебували 1300 пасажирів. Для евакуації пасажирів були спрямовані гелікоптери і рятувальні судна.

Раніше також повідомлялося, що в Іраку в результаті краху порома на річці Тигр поблизу Мосула загинули щонайменше 100 осіб. Причиною стало перевантаження плавзасобу майже в три рази. На борту могли знаходитися від 170 до 250 осіб, а паром був розрахований на 75 пасажирів.