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Опубліковано постанову про заходи з протидії штаму "Дельта"

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Київ, Субота 26 червня 2021 08:52
Опубліковано постанову про заходи з протидії штаму "Дельта" Фото: в Україні опублікували постанову по заходах протидії штаму "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Кабінет міністрів України затвердив рекомендації Ради національної безпеки і оборони щодо протидії коронавірусу "Дельта". Уряд опублікував постанову.

Документ опублікували на Урядовому порталі

Це постанова щодо протидії штаму коронавірусу "Дельта", який вже поширюється Європою, а також Росією.

Для в'їзду в Україну іноземцям (крім власників виду на проживання) і особам без громадянства старше 12 років, які прибувають з Індії, Великобританії, Росії та Португалії або перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх двох тижнів, треба безпосередньо на пунктах пропуску здати експрес-тест на антиген.

Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України (крім тих, хто молодше 12 років) і прибули з чотирьох вищеназваних країн або перебували на їх території менше 7 днів протягом двох тижнів, також повинні здати експрес тест на антиген безпосередньо в пунктах пропуску. При позитивному результаті вони підлягають обов'язковій самоізоляції чи обсервації.

Нагадаємо, 23 червня стало відомо про підтверджені два випадки зараження штамом "Дельта" в Україні.

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Коронавірус "Дельта"
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