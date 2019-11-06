Опубліковано лист, де Трамп запрошує Зеленського до Вашингтону

Опубліковано лист від 29 травня, де президент США Дональд Трамп вітає свого колегу Володимира Зеленського з перемогою на виборах, а також обіцяє "непохитну" підтримку Україні і запрошує його до Вашингтону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ.

У листі йдеться, що запрошення Зеленського в Білий дім є ознакою "прихильності" США молодої демократії.

"США і Україна є непохитними партнерами, що працюють разом для реалізації спільного бачення стабільної, процвітаючої і демократичної України, яка інтегрована в євроатлантичне співтовариство. Наше партнерство ґрунтується на ідеї, що вільні громадяни повинні мати можливість здійснювати свої демократичні права, обирати власну долю і жити в світі.. Успіх України є прикладом перемоги демократії над відроджуються деспотизмом. Підтримка Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України непохитна", - йдеться в листі.

Трамп запросив Зеленського до Вашингтону, але точну дату не назвав.

"Я б хотів запросити вас зустрітися зі мною в Білому домі в Вашингтоні як тільки ми знайдемо відповідний час", - йдеться в листі.

Нагадаємо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.

Також РБК-Україна писало, що Трамп скаржився спецпредставникові США по Україні Курту Волкеру на втручання України у вибори президента Америки в 2016 році, на яких він переміг. За словами Волкера, після того, як він порадив Трампу зустрітися з новим українським президентом Володимиром Зеленським, американський лідер поскаржився, що українці "намагалися дістатися до нього".