Опубліковано оперативне відео зі справи депутата Трубіцина
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало оперативне відео зі справи депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина ("Слуга народу"). Справа стосується хабарів за виграні тендери на торгові точки в столиці
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАБУ.
Зокрема, слідство опублікувало оперативне відео переговорів учасників переговорів у справі Трубіцина і ще п'ятьох чиновників.
"Зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують закулісся організації торгівлі в столиці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд взяв Трубіцина під варту з можливістю вийти під заставу у 14,8 млн гривень. Також запобіжні заходи обрані ще чотирьом учасникам схеми.
Фігурантів затримали на отриманні хабара у розмірі 1,26 млн гривень за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в Києві. За свої "послуги" вони просили майже 1,4 млн гривень на рік.
Слідство вважає, що, крім Трубіцина, до схеми були залучені помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох КП і наближена до депутата особа.