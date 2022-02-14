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Опубліковано оперативне відео зі справи депутата Трубіцина

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Київ, Понеділок 14 лютого 2022 16:02
Опубліковано оперативне відео зі справи депутата Трубіцина Фото: депутат Владислав Трубіцин (facebook.com/vladyslav.trubitsyn)
Автор: Юлія Бойко

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) опублікувало оперативне відео зі справи депутата Київської міської ради Владислава Трубіцина ("Слуга народу"). Справа стосується хабарів за виграні тендери на торгові точки в столиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook НАБУ.

Зокрема, слідство опублікувало оперативне відео переговорів учасників переговорів у справі Трубіцина і ще п'ятьох чиновників.

"Зібрані матеріали є частиною доказової бази і показують закулісся організації торгівлі в столиці", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Вищий антикорупційний суд взяв Трубіцина під варту з можливістю вийти під заставу у 14,8 млн гривень. Також запобіжні заходи обрані ще чотирьом учасникам схеми.

Фігурантів затримали на отриманні хабара у розмірі 1,26 млн гривень за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок пересувної торгівлі в Києві. За свої "послуги" вони просили майже 1,4 млн гривень на рік.

Слідство вважає, що, крім Трубіцина, до схеми були залучені помічник депутата, директор комунального підприємства та заступники директорів двох КП і наближена до депутата особа.

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Київрада коррупция НАБУ
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