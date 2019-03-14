Опубліковано фото "чорної скриньки" літака, який розбився в Ефіопії

Ілюстративне фото (twitter.com/Araweelonews)

В авіакатастрофі загинули 157 людей

Французьке бюро розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації опублікувало фотографію "чорної скриньки" літака, який зазнав авіакатастрофу в Ефіопії. Фото бюро опублікувало Twitter.

Влада Ефіопії після авікатастрофи Boeing 737 MAX звернулася до Франції з проханням допомогти у розшифровці чорних скриньок.

Фото: "чорний ящик" літака (twitter.com/BEA_Aero)

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп через авіакатастрофу в Ефіопії наказав заборонити польоти Boeing 737 MAX MAX 8 і 9.

Раніше польоти для літаків Boeing 737 MAX заборонили Німеччина, Франція і Нідерланди. Аналогічне рішення взяли Великобританія, Австралія, Сінгапур, Китай, Індонезія та Малайзія.

Нагадаємо, 10 березня в авіакатастрофі в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії та Канади. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 року розбився літак в Індонезії.