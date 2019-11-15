Опублікована стенограма розмови Трампа та Зеленського

У п'ятницю, 15 листопада, Білий дім оприлюднив другу стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. Документ опублікований на сайті Білого дому, повідомляють американські журналісти.

Відзначимо, що мова йде про телефонну розмову з Зеленським, під час якої Трамп привітав його з перемогою на президентських виборах.

В ході телефонної розмови Трамп привітав Зеленського з перемогою на виборах і запросив його до Вашингтона. Зеленський, в свою чергу, подякував Трампу за привітання і зазначив, що буде практикувати англійську перед зустріччю.

Раніше Трамп заявляв про готовність опублікувати цю розмову, заявивши, що жоден інший президент не проходив через подібне. Він також назвав це "полюванням на відьом". Американський лідер також говорив, що опублікує стенограму, якщо цього захочуть представники Демократичної партії США.

Нагадаємо, в США розгорівся скандал після того, як співробітник розвідки поскаржився на те, що президент нібито допустив недоречні висловлювання у розмові з іноземним лідером. Після цього американські медіа припустили, що Трамп нібито тиснув на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена, який, ймовірно, є головним конкурентом Трампа на прийдешніх президентських виборах у 2020 році.

Крім цього, Трамп заявляв, що готовий зачитати стенограму телефонної розмови з Зеленським американцям. За його словами, попередня розмова з українським президентм була "хорошою", тому він збирається прочитати стенограму. Він також припустив, що зачитає стенограму в прямому ефірі.

Раніше також були опубліковані стенограми показань експертів Білого дому щодо імпічменту Трампа. Один з них чув розмову Трампа з Зеленським.