Опублікована стенограма розмови Зеленського і Трампа: повний текст

Державний департамент США опублікував стенограму розмови президента України Володимира Зеленського та Дональда Трампа, американського президента. Документ опубліковано на сайті Білого дому.

Відзначимо, мова йде про переговори президентів 25 липня.

Трамп: Вітаю з великою перемогою. Ми всі її бачили в США, ви зробили приголомшливу роботу. Ви прийшли з нізвідки, ніхто не давав шансів, але ви в підсумку виграли легко. Це фантастичне досягнення. Вітаю.

Зеленський: ви абсолютно праві, пане президенте. Ми зробили багато, і ми працювали для цього. Але я хотів би засвідчити вам, що у мене є можливість вчитися у вас. Ми використали чимало ваших навичок і знань, і змогли використати їх в якості прикладу на наших виборах. Ми опинилися в унікальній ситуації, в якій змогли досягти успіху. Я можу сказати вам наступне - в перший раз ви подзвонили мені, щоб привітати, коли я виграв президентські вибори. І вдруге ви телефонуєте, коли моя партія перемогла на парламентських виборах. Я думаю, я маю перемагати частіше, щоб ви могли дзвонити мені частіше, і ми зможемо розмовляти по телефону частіше.

Трамп (сміється): Це дуже хороша ідея. Я думаю, ваша країна дуже щаслива.

Зеленський: Так, по правді кажучи, ми намагаємося з усіх сил, тому що ми хочемо "осушити болото" в нашій країні. Ми привели багато нових людей. Не старих політиків, не типових політиків, тому що ми хочемо створити новий формат і новий тип уряду. Ви великий вчитель для нас і в цьому.

Трамп: Це дуже люб'язно з Вашого боку. Я скажу, що ми робимо багато для України. Ми витрачаємо багато зусиль і багато часу. Набагато більше, ніж європейські країни, і вони повинні допомагати вам більше ніж зараз. Німеччина майже нічого не робить для вас. Все, що вони роблять, це говорять, і я думаю, що це те, про що Ви повинні дійсно запитати їх. Коли я говорив з Ангелою Меркель, вона говорить про Україну, але нічого не робить. Багато європейських країн - так само, тому я думаю, що це не те, що ви хотіли б бачити, але Сполучені Штати завжди дуже і дуже добре ставилися до України. Я не сказав би, що це взаємно обов'язково, тому що різні нехороші речі трапляються, але Сполучені Штати завжди дуже і дуже добре ставилися до України.

Зеленський: Так, Ви абсолютно праві. Не тільки на 100%, але на всі 1000%. І я можу сказати Вам наступне: я дійсно говорив з Ангелою Меркель, і я дійсно зустрічався з нею. Я також зустрічався і розмовляв з Макрона, і я сказав їм, що вони роблять не стільки, скільки вони повинні були б робити, в питанні санкцій. Вони не посилюють санкції. Вони не працюють так, як вони повинні працювати для України. Виявляється, що хоча логічно Європейський союз повинен бути нашим найбільшим партнером, але технічно Сполучені Штати - набагато більший наш партнер, ніж Європейський союз і я дуже вдячний Вам за це, тому що Сполучені Штати роблять досить багато для України. Набагато більше ніж Європейський союз особливо, коли ми говоримо про санкції проти Російської Федерації. Я також хотів би подякувати Вам за Вашу відмінну підтримку в сфері оборони. Ми готові продовжити співпрацю в наступних кроках, зокрема, ми майже готові купити більше "джавелінів" у Сполучених Штатів з метою захисту.

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Зеленський: Я хотів би сказати вам, що у мене теж є кілька друзів з України, які живуть в Сполучених Штатах. Насправді, коли я в останній раз їздив до Сполучених Штатів, зупинився в Нью-Йорку біля Центрального парку - в Trump Tower. Я поговорю з ними, і сподіваюся побачити їх знову в майбутньому. Я також хотів подякувати вам за запрошення до США, особливо в Вашингтон. З іншого боку, я також хочу запевнити вас, що ми будемо дуже серйозно підходити до цієї справи і будемо працювати над розслідуванням. Що стосується економіки, є великий потенціал для наших двох країн і одна з проблем, важлива для України, - це енергетична незалежність. Я вважаю, ми можемо бути дуже успішними в енергетичній співпраці. Ми вже працюємо над співпрацею. Ми купуємо американську нафту, але я дуже сподіваюся на нашу майбутню зустріч. У нас буде більше часу і більше можливостей обговорити ці можливості, краще пізнати один одного. Я хотів би подякувати вам за підтримку.

Трамп: Добре. Дуже дякую, я вдячний за це. Я попрошу Руді і генерального прокурора Барра зателефонувати. Дякую. Коли захочете приїхати до Білого дому, телефонуйте. Дайте нам дату, і ми з цим попрацюємо. З нетерпінням чекаю зустрічі з вами.

Зеленський: Велике дякую. Я був би дуже радий приїхати і зустрітися з вами особисто і познайомитися з вами краще. Я чекаю нашої зустрічі і хотів би запросити вас відвідати Україну і приїхати в прекрасне місто Київ. У нас прекрасна країна, яка буде вітати вас. З іншого боку, я вважаю, що у вересні ми будемо в Польщі і ми можемо зустрітися. Після цього, можливо, був би хорошою ідеєю ваш візит до України. Ми можемо або сісти взяти мій літак і полетіти в Україну, або можемо взяти ваш літак, який, ймовірно, набагато кращий за мій.

Трамп: Добре, ми вирішимо це. Я сподіваюся побачити вас в Вашингтоні і, можливо, в Польщі, тому що я думаю, що ми будемо там в цей час.

Зеленський: Велике дякую, пане президенте.

Трамп: Вітаю з фантастичною роботою, яку ви зробили. Весь світ дивився. Я не впевнений, що було багато засмучених, тому вітаю.

Зеленський: Дякую, пане президенте, до побачення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна дозволила опублікувати стенограму розмови Зеленського і Трампа. Це сталося після того, як в США формально почалася процедура імпічменту президента.

У США розгорівся скандал після того, як співробітник розвідки поскаржився на те, що Трамп нібито допустив недоречні висловлювання у бесіді з іноземним лідером. Також американські ЗМІ припустили, що президент США нібито тиснув на Зеленського, вимагаючи відновити розслідування проти сина Джо Байдена.

