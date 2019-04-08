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Опубліковано пам'ятку виборця перед другим туром


Перед виборами українцям нагадують, як захистити право на голос

Перед другим туром виборів 2019 Міністерство юстиції нагадує виборцям про те, як захистити своє право на голос. Відповідна дорожня карта опублікована в Twitter Мін'юсту.

Зокрема, рекомендується перевірити себе в списку виборців або онлайн на сайті Державного реєстру або на виборчій дільниці (з 13 квітня). При відсутності даної інформації слід якомога швидше звернутися до органу реєстру виборців з відповідною заявою.

При голосуванні не за місцем реєстрації необхідно подати заяву до 15 квітня. З 15 до 18 квітня змінити місце голосування можна буде тільки за рішенням суду. Також у Міністерстві нагадують, що в день виборів потрібно при собі мати паспорт.

Фото: пам'ятка виборця

Зазначимо, для зміни місця голосування у другому турі залишився тиждень. Обмеження в часі пов'язано з тим, що місце голосування неможна було змінити до офіційного оголошення результатів першого туру виборів і оголошення дати проведення повторного голосування.

Нагадаємо, сьогодні кандидат на пост президента Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що дебати з Петром Порошенком на НСК "Олімпійський" відбудуться 19 квітня.

 

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