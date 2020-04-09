Опубліковано карту захворюваності на коронавірус у Києві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Печерський район лідирує з 78 виявленими випадками

За захворюваністю на коронавірус в Києві продовжує лідирувати Печерський район. Відповідну карту захворюваності опублікував у своєму Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

Голосіївський +0

Дарницький +2

Деснянський +2

Дніпровський +4

Оболонський +1

Печерський +30

Подільський +0

Святошинський +0

Солом'янський +1

Шевченківський +1

Фото: карта захворюваності по районах (t.me/vitaliy_klitschko)

Таким чином, станом на 9 квітня лідирує Печерський район з 78 виявленими випадками, далі йдуть Дарницький (45), Шевченківський (43) і Солом'янський (40) райони. На порядок менше заражених у Голосіївському (28), Оболонському (23), Дніпровському (22), Подільському (21), Деснянському (20) та Святошинському (15) районах.

Нагадаємо, за минулу добу тільки в Києво-Печерській лаврі виявили 26 випадків захворювання COVID-19. Столична влада вважає, що ланцюг подальшої передачі інфекції може бути дуже серйозною.

Всього ж станом на 9 квітня число заражених на коронавірус у столиці зросло до 335. При цьому зафіксовано ще один летальний випадок. У той же час, за даними МОЗ, у Києві станом на 9 квітня 300 заражених COVID-19.