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Опубліковано карту захворюваності на коронавірус у Києві

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 13:17
Опубліковано карту захворюваності на коронавірус у Києві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Печерський район лідирує з 78 виявленими випадками

За захворюваністю на коронавірус в Києві продовжує лідирувати Печерський район. Відповідну карту захворюваності опублікував у своєму Telegram мер Києва Віталій Кличко.

За минулу добу лабораторно підтверджені випадки додалися в наступних районах:

  • Голосіївський +0
  • Дарницький +2
  • Деснянський +2
  • Дніпровський +4
  • Оболонський +1
  • Печерський +30
  • Подільський +0
  • Святошинський +0
  • Солом'янський +1
  • Шевченківський +1

Опубліковано карту захворюваності на коронавірус у Києві

Фото: карта захворюваності по районах (t.me/vitaliy_klitschko)

Таким чином, станом на 9 квітня лідирує Печерський район з 78 виявленими випадками, далі йдуть Дарницький (45), Шевченківський (43) і Солом'янський (40) райони. На порядок менше заражених у Голосіївському (28), Оболонському (23), Дніпровському (22), Подільському (21), Деснянському (20) та Святошинському (15) районах.

Нагадаємо, за минулу добу тільки в Києво-Печерській лаврі виявили 26 випадків захворювання COVID-19. Столична влада вважає, що ланцюг подальшої передачі інфекції може бути дуже серйозною.

Всього ж станом на 9 квітня число заражених на коронавірус у столиці зросло до 335. При цьому зафіксовано ще один летальний випадок. У той же час, за даними МОЗ, у Києві станом на 9 квітня 300 заражених COVID-19.

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