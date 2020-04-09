ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Опубликована карта заболеваемости коронавирусом в Киеве

Новости » Коронавирус     09.04.2020 - 13:17
Опубликована карта заболеваемости коронавирусом в Киеве
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Печерский район лидирует с 78 выявленными случаями

По заболеваемости коронавирусом в Киеве продолжает лидировать Печерский район. Соответствующую карту заболеваемости опубликовал в своем Telegram мэр Киева Виталий Кличко.

За минувшие сутки лабораторно подтвержденые случаи добавились в следующих районах:

  • Голосеевский +0
  • Дарницкий +2
  • Деснянский +2
  • Днепровский +4
  • Оболонский +1
  • Печерский +30
  • Подольский +0
  • Святошинский +0
  • Соломенский +1
  • Шевченковский +1

Опубликована карта заболеваемости коронавирусом в Киеве

Фото: карта заболеваемости по районам (t.me/vitaliy_klitschko)

Таким образом, по состоянию на 9 апреля лидирует Печерский район с 78 выявленными случаями, далее идут Дарницкий (45), Шевченковский (43) и Соломенский (40) районы. На порядок меньше зараженных в Голосеевском (28), Оболонском (23), Днепровском (22), Подольском (21), Деснянском (20) и Святошинском (15) районах.

Напомним, за минувшие сутки только в Киево-Печерской лавре выявили 26 случаев заболевания COVID-19. Столичные власти полагают, что цепь дальнейшей передачи инфекции может быть очень серьезной.

Всего же по состоянию на 9 апреля число зараженных коронавирусом в столице выросло до 335. При этом зафиксирован еще один летальный случай. В то же время, по данным Минздрава, в Киеве по состоянию на 9 апреля 300 зараженных COVID-19.

Испания заявила о достижении пика заражений коронавирусом
Новости Украины КиевкартаКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь