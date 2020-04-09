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У Києві кількість нових випадків за добу зросла майже втричі

Новини » Коронавірус     09.04.2020 - 12:04
У Києві кількість нових випадків за добу зросла майже втричі
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві померла ще одна людина

У Києві зросла кількість заражених коронавірусом до 335. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Кличко, кількість нових випадків за добу зросла майже втричі.

"Кількість киян, що захворіло за минулу добу збільшилось майже втричі. На 41 людину. З них двоє медиків. За добу, що минула в столиці ще один випадок, нажаль, летальний. Загалом у Києві вже 335 випадків захворювання", - заявив Кличко.

У столиці за добу захворіли 11 жінок, віком від 26-ти до 71 року. Дівчинка, якій півроку. Також 29 чоловіків, від 36 до 70-ти років. До лікарень госпіталізували 6 пацієнтів. Інші лікуються вдома, під контролем лікарів.

Додамо, що даними МОЗ, у Києві станом на 9 квітня 300 заражених COVID-19.

Відзначимо, вчора повідомлялося про 15 нових випадків зараження коронавірусом в столиці.

Раніше повідомлялось, що президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус. Всім, хто пересікався з нардепом Сергієм Шаховим, який був заражений COVID-19, робили тестування, в тому числі президенту і прем'єр-міністру.

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