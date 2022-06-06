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Опубліковано мапу бойових дій в Україні на сьогодні: що змінилося

Фото: ЗСУ (facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Міністерство оборони Британії щодня публікує мапу бойових дій в Україні. Понеділок, 6 червня, не став винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter британського відомства.

Згідно з картою на 6 червня, у порівнянні з попереднім днем картина бойових дій не змінилася. Українські військові продовжують контратакувати на Херсонському, Харківському, Ізюмському, Запорізькому напрямках. Також за останню добу ЗСУ контратакували окупантів у Сєвєродонецьку. Найбільше сил окупантів продовжує зосереджуватися на Ізюмському, Луганському та Донецькому напрямках.

Як повідомлялося раніше, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що командувач армією РФ отримав два завдання - до 10 червня захопити Сєверодонецьк і трасу "Лисичанськ - Бахмут".

Також на Лиманському напрямку ворог не припиняє штурмувати українські позиції та населені пункти. Під час одного з таких наступів росіяни зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

При цьому окупанти не залишають спроб повернутися до Харкова: регулярний обстріл цього доказу. Втім, у ворога недостатньо сил для повномасштабного наступу та захоплення міста.

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Війна в Україні