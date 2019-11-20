Сьогодні, 20 листопада, опублікований закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат. Документ опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Як зазначається, після припинення дії мораторію на вирубки лісу на схилах у Карпатському регіоні у 2011 році це знову почали роботи.

Новий закон передбачає встановлення заборони на проведення рубок головного користування в національних природних парках, заказниках та продовження дії заборони на проведення суцільних рубок головного користування в ялицево-букових лісів на крутих схилах Карпатського регіону.

Нагадаємо, вчора український президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект.

РБК-Україна писала, що Верховна рада прийняла закон про заборону вирубки лісу на схилах Карпат 30 жовтня. За прийняття відповідного законопроекту №0873 (№6749 в старому скликанні ВР, - ред.) проголосував 301 народний депутат.

Цей законопроект був прийнятий у першому читанні 3 квітня 2018 року. Тоді за прийняття законопроекту за основу проголосували 259 народних депутатів, жоден нардеп не проголосував проти.