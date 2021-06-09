Опубліковано закон про заборону пластикових пакетів в Україні. Коли він почне діяти

В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Відповідний закон сьогодні був оприлюднений.
Документ опублікували у виданні "Голос України".
Закон набере чинності завтра. Однак у дію його введуть через шість місяців з дня набрання чинності.
Ряд норм введуть у дію через дев’ять місяців з дня опублікування документу.
Відповідно до закону, в Україні заборонять надлегкі пластикові пакети і легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад, малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості в магазинах.
Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і фактично не придатні для переробки. Це ж стосується пакетів-майок, які поширюються на касах. Їх товщина стінки варіюється, в залежності від торгової мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.
Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.
Як виняток дозволена первинна упаковка для м'яса, риби та продуктів з них, а також сипучих продуктів. Це надлегкі пластикові пакети з товщиною стінки до 15 мікрон і розмірами 225х345х450 мкм.
Усі обмеження будуть вводитися у дію поступово. Зокрема:
За цей час магазини, супермаркети, ресторани, кафе і аптеки повинні повністю перейти на більш безпечні для навколишнього середовища і здоров'я людей альтернативи:
Підприємства повинні утилізувати всі пакети, які підпали під заборону, але залишилися в обігу.
На тих, хто продовжить поширювати пакети, чекає штраф - від 1700 до 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити від 3400-8500 грн. При цьому в Мінекології уточнювали, що українців штрафи не торкнуться, покарання загрожує бізнесу.
Нагадаємо, 7 червня глава держави Володимир Зеленський підписав цей проект закону.
Як писало РБК-Україна, парламент схвалив у другому читанні законопроект № 2051-1, згідно з яким у магазинах і супермаркетах більше не будуть пропонувати пластикові пакети, як і при замовленні їжі на винос або придбанні ліків в аптеці.
Так, 3 листопада Верховна рада відправила на повторне друге читання цей проект.
А за основу документ прийняли восени минулого року.