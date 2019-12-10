Опубліковано закон про запровадження "порівняльної реклами"

Опубліковано закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського союзу)", яким визначається поняття "порівняльна реклама". Документ оприлюднено в "Голосі України".

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування. Таким чином, він набуде чинності в середу, 11 грудня.

Документом передбачається гармонізація вітчизняного законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Євросоюзу і визначення законодавчих умов використання порівняльної реклами, а, отже, і опосередковане підвищення ефективності національної системи захисту прав споживачів, приведення її у відповідність до вимог ЄС.

Відповідно до закону, порівняльна реклама - реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи.

У документі прописано, що така реклама не повинна також дискредитувати якість однорідних (подібних) товарів інших виробників і продавців або дискредитувати діяльність інших осіб; не повинна дискредитувати репутацію торгових марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або місць походження товарів.

Нагадаємо, в понеділок відповідний законопроект №0953 підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада документ передали на підпис главі держави.

Так, даний проект закону в другому читанні Рада прийняла 12 листопада. А в листопаді 2018-го Верховна рада 8 скликання прийняла за основу в першому читанні законопроект №8515 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського союзу)", за документ проголосував 231 нардеп.