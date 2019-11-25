На підпис Зеленському передали закон про визначення поняття "порівняльна реклама"

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законопроект повинен гармонізувати вітчизняне законодавство у сфері порівняльної реклами з правом ЄС

На підпис президентові Володимиру Зеленському передали законопроект №8515 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського союзу)", яким визначається поняття "порівняльна реклама". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - переданий на підпис президенту. Документ у понеділок, 25 листопада, підписав спікер ВР Дмитро Разумков.

Законом передбачається гармонізація вітчизняного законодавства у сфері порівняльної реклами з правом Євросоюзу і визначення законодавчих умов використання порівняльної реклами, а, отже, і опосередковане підвищення ефективності національної системи захисту прав споживачів, приведення її у відповідність до вимог ЄС.

Визначається, що порівняльна реклама - реклама, яка містить порівняння з іншими особами та/або товарами (діяльністю) іншої особи.

Згідно з документом, така реклама не повинна також дискредитувати якість однорідних (подібних) товарів інших виробників і продавців або дискредитувати діяльність інших осіб; не повинна дискредитувати репутацію торгових марок, комерційних (фірмових) найменувань, інші особливості конкурентів або місць походження товарів.

Відзначимо, даний проект закону в другому читанні Рада прийняла 12 листопада.

Нагадаємо, в листопаді 2018-го Верховна рада 8 скликання прийняла за основу в першому читанні законопроект №8515 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства в сфері порівняльної реклами з правом Європейського союзу)", за документ проголосували 231 нардеп.

Як писало РБК-Україна, Верховній раді України пропонували прийняти законопроект №8522 "Про внесення змін до закону "Про рекламу" (щодо мови реклами)". Парламенту пропонують визначити мовою реклами українську.