Опубліковано закон про штрафи за руйнування доріг

У понеділок Зеленський підписав закон про штрафи за руйнування доріг
У виданні "Голос України" опублікували законопроект №1047, який передбачає штрафи за руйнування доріг перевантаженим транспортом. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем опублікування.
Таким чином, вже у середу, 25 вересня, закон набуде чинності.
Документом встановлюється, що:
Нагадаємо, в понеділок проект закону підписав глава держави Володимир Зеленський. Так, 17 вересня цей закон передали на підпис Зеленському. До цього проект закону схвалив спікер ВР Дмитро Разумков.
Так, 11 вересня Верховна рада України прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний. Спочатку нардепи схвалили документ за основу 323-ма голосами. Однак потім його прийняли в цілому, це підтримав 331 парламентарій.
Додамо також, парламент 12 вересня схвалив за основу і в цілому законопроект №1063 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо джерел формування державного дорожнього фонду" для запобігання руйнуванню доріг.