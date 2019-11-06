Опубліковано закон про ратифікацію податкової угоди з Малайзією

Закон "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і Протоколу до неї" у середу, 6 листопада, був опублікований. Закон оприлюднили у виданні "Голос України".

Необхідність укладення угоди і протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України і Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції: у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, і в державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

"Угода і протокол до нього будуть сприяти по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге, запобіганню ухиленню від сплати податків і, по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Очікується, що завдяки укладенню угоди підприємці обох країн отримають гарантії того, що доходи, отримані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, відсотків і роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 листопада законопроект про ратифікацію підписав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Верховна рада України 30 жовтня підтримала за основу та в цілому відповідний законопроект №0002.

Додамо також, сьогодні був опублікований закон про ратифікацію податкової угоди зі Сполученими Штатами Америки.