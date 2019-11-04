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Президент підписав ратифікацію податкової угоди з Малайзією

Новини » Політика     04.11.2019 - 15:01
Президент підписав ратифікацію податкової угоди з Малайзією
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Угода сприятиме уникненню подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 4 листопада, підписав законопроект №0002 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї". Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Президент підписав ратифікацію податкової угоди з Малайзією

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Необхідність укладення угоди і протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних відносинах між резидентами України і Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції. По-перше, в державі, в якій одержувач доходу є резидентом, по-друге, в державі, в якому здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

Угода і протокол до нього будуть сприяти уникненню подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків, а також взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної ради Дмитро Разумков підписав законопроект і передав його на підпис президенту.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада України 30 жовтня підтримала за основу та в цілому законопроект №0002.

Зазначимо також, у кінці вересня Зеленський схвалив ратифікації угод з Туреччиною та Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно.

Зеленський схвалив ратифікацію податкової угоди з США На підпис Зеленському передали ратифікацію податкової угоди з Малайзією
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