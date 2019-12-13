Опубліковано закон про скасування держмонополії на виробництво спирту

Опублікований закон президента Володимира Зеленського, який передбачає скасування державної монополії на виробництво спирту. Документ оприлюднений у виданні "Голос України".

Він набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування і буде введений у дію 1 липня 2020 року.

Відповідно до закону, виробництво спирту етилового (у тому числі в якості лікарського засобу), спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, зернового дистиляту, біоетанолу здійснюється суб'єктами господарювання незалежно від форми власності, які мають відповідну ліцензію.

При цьому в законі прописано, що до 1 січня 2024 року імпорт спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового здійснюється тільки державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це урядом.

З 1 липня 2021 року дозволяється введення в експлуатацію і видача дозволів на будівництво нових підприємств з виробництва спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового.

Особи, які придбали майно Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості (Державне підприємство "Укрспирт"), а також підприємства концерну "Укрспирт" або уклали договір у рамках державно-приватного партнерства щодо такого майна, повинні взяти на себе зобов'язання щодо збереження видів діяльності і не менше 70 відсотків штатних одиниць, задіяних у виробництві станом на 1 січня 2020 року, до 1 липня 2021 року.

Згідно з документом, до 1 січня 2024 року виробництво алкогольних напоїв для реалізації на території України здійснюється з використанням спирту етилового ректифікованого, коньячного і плодового та зернового дистиляту, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового та виноградного дистиляту спиртового, що мають статус українських товарів відповідно до Митного кодексу України.

При цьому забороняється участь у приватизації, оренді держпідприємств - виробників спирту етилового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового резидентів іноземної держави, визнаної державою-окупантом згідно із законом України та/або визнаного державою-агресором по відношенню до України відповідно до законодавства, та осіб , які прямо або побічно контролюються резидентами такої іноземної держави або діють в їх інтересах.

Нагадаємо, 11 грудня глава держави підписав свій закон.

На початку грудня у другому читанні Рада схвалила законопроект № 2300, який пропонує скасувати державну монополію на виробництво спирту, за проект закону проголосували 284 нардепа.

Як писало РБК-Україна, в середині листопада ВР в першому читанні прийняла за основу законопроект №2300, яким пропонувалося скасувати державну монополію на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

Відзначимо також, в антикорупційному комітеті не побачили ознак корупції у законі президента Володимира Зеленського про демонополізацію спирту.