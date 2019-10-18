Опубліковано закон про оприлюднення будівельних норм

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон повинен посприяти лібералізації будівельної галузі

Закон "Про внесення змін до закону України про будівельні норми", яким передбачається вдосконалення нормування у будівництві, опублікований у виданні "Голос України" в п'ятницю, 18 жовтня. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Так, документ розроблений з метою створення умов для поліпшення інвестиційного клімату і пожвавлення ділової активності в будівництві.

Також розширюється коло базових організацій у сфері будівництва, які виконують функції щодо здійснення робіт з нормування у будівництві, а також вдосконалюється процедура оприлюднення будівельних норм.

Закон передбачає три методи нормування у будівництві - параметричний, розпорядчий і цільовий.

Зокрема, розпорядчий метод нормування не надає альтернативи і полягає у поелементному описі будівельного об'єкта, згідно з яким пропонуються рішення, конструкції, матеріали, робочі характеристики тощо. На цьому методі засновані радянські Державні будівельні норми (ДБН).

Параметричний метод - спосіб встановлення вимог, який передбачає визначення цілей та/або параметрів безпеки, функціональності і якості об'єкта нормування у будівництві. Параметричний метод набув поширення в економічно розвинених державах (країни ЄС, США, Канада, Японія та ін).

Цільовий метод є перехідним і включає елементи розпорядчого і параметричного методів.

Відзначається, що вибір методу нормування буде здійснюватися з урахуванням особливості об'єкта.

"Реалізація норм даного закону сприятиме спрощенню процесу розробки, затвердження і застосування будівельних норм, лібералізації будівельної галузі, а також поліпшенню цінової кон'юнктури на ринку нерухомості", - підкреслюють в Офісі президента.

Нагадаємо, 17 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України про будівельні норми", а глава Верховної ради Дмитро Разумков схвалив проект закону 9 жовтня.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон Рада прийняла за основу в першому читанні 11 вересня. А в другому читанні парламентарі його підтримали 3 жовтня.