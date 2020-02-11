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Опубліковано закон про будівництво пандусів без документів про право власності

Новини » Політика     11.02.2020 - 16:34
Опубліковано закон про будівництво пандусів без документів про право власності
Ілюстративне фото (УНІАН)

У понеділок законопроект підписав глава держави

Закон про дозвіл на облаштування пандусів у будинках без документа про право власності та користування земельною ділянкою у вівторок, 11 лютого, був опублікований. Він був оприлюднений у виданні "Голос України".

Зокрема, передбачені зміни в закон "Про регулювання містобудівної діяльності", якими дозволяється облаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів житлово-комунального та громадського призначення, у тому числі до під'їздів і/або квартирах у житлових будинках, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення при відсутності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

У законі прописано, що об'єкт не може бути прийнятий в експлуатацію у разі, якщо він не відповідає вимогам будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за доступністю для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Зазначено, що порядок облаштування засобів безперешкодного доступу до об'єктів або їх розумного пристосування встановлює Кабінет міністрів.

Документ набуває чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

Нагадаємо, 16 січня парламент прийняв у другому читанні і в цілому відповідний законопроект №0863. Президент Володимир Зеленський підписав його 10 лютого.

Як писало РБК-Україна, в кінці 2018 року Верховна рада 8 скликання прийняла цей проект закону за основу. За нього тоді проголосували 230 депутатів ВР.

Додамо також, у квітні минулого року комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства рекомендував Раді спростити доступ осіб з інвалідністю до житлово-комунальних об'єктів, прийнявши відповідний законопроект у другому читанні.

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