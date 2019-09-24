Опублікований закон, спрямований на запобігання руйнування доріг

У виданні "Голос України" опублікували закон, спрямований на запобігання руйнування доріг. Документ набуде чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Таким чином, закон набуде чинності вже завтра, 25 вересня. Зазначимо, що 12 вересня законопроект за основу підтримали 337 нардепів.

В цілях запобігання руйнування автодоріг перевантаженими транспортними засобами, забезпечення цільового використання адміністративно-господарських і адміністративних штрафів за порушення законодавства про автотранспорт, пропонується такі штрафи включити в джерела формування Державного дорожнього фонду України, який створено у складі спеціального фонду державного бюджету

Крім цього, раніше Рада прийняла законопроект №1047 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України про окремі питання здійснення габаритно-вагового контролю", визначений президентом Володимиром Зеленським як невідкладний.

Зазначимо, у квітні комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності рекомендував ВР 8 скликання прийняти закон для збільшення штрафів за руйнування доріг.