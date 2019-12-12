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Опубліковано закон про направлення 200 млн гривень на будівництво корпусу "Охматдиту"

Новини » Політика     12.12.2019 - 16:02
Опубліковано закон про направлення 200 млн гривень на будівництво корпусу "Охматдиту"
Ілюстративне фото (УНІАН)

Кошти будуть спрямовані на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу "Охматдиту"

Опубліковано закон про направлення 200 мільйонів гривень на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". Документ був оприлюднений у виданні "Голос України".

Зокрема, законом передбачається збільшити витрати на будівництво діагностичного комплексу "Охматдит" за рахунок зменшення видатків за бюджетною програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту" на суму 200 мільйонів гривень.

У пояснювальній записці до проекту зазначалося, що в державному бюджеті на 2019 рік Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабміну за бюджетною програмою "Фонд президента України щодо підтримки освіти, науки і спорту" передбачено видатки в обсязі 200 млн гривень. Однак витрати за вказаною бюджетною програмою у 2019 році не здійснювалися і не будуть використані до кінця року. У зв'язку з чим кошти спрямують на будівництво корпусу "Охматдиту".

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський схвалив даний проект закону 11 грудня.

Так, Верховна рада раніше прийняла проект закону №2505 авторства глави держави Володимира Зеленського, за закон проголосували 357 парламентаріїв.

Як писало РБК-Україна, Зеленський запропонував Верховній раді направити 200 млн гривень на будівництво сучасного лікувально-діагностичного комплексу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит".

Так, у січні Володимир Гройсман, який займав на той момент посаду глави уряду, заявляв, що будівництво нового корпусу дитячої клінічної лікарні "Охматдит" завершиться в 2019 році.

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