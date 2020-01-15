Опубліковано закон про покарання за "кнопкодавство"

Опубліковано закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство". Документ опублікований в парламентській газеті "Голос України".

Законом встановлюється кримінальна відповідальність за вчинення народним депутатом будь-яким способом голосування на засіданні Ради замість іншого депутата ВР ("кнопкодавство").

Таке діяння буде каратися штрафом від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тисяч гривень).

Відповідно до статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України, досудове розслідування таких кримінальних правопорушень здійснюватимуть слідчі органів Державного бюро розслідувань.

"У разі виявлення на пленарному засіданні журналістом, акредитованим при Верховній раді, факту порушення вимог щодо особистого голосування шляхом голосування замість іншого народного депутата, такий журналіст має право подати заяву до Апарату Верховної ради про виявлений факт разом із відповідними матеріалами фотозйомки або відеозапису", - сказано у тексті закону.

Нагадаємо, позавчора президент Володимир Зеленський підписав цей законопроект. А до цього Верховна рада прийняла закон про покарання за "кнопкодавство".

Цей закон внесли в парламент у кінці вересня. Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній раді передбачити кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

Додамо також, Рада відхилила закон про в'язницю за "кнопкодавство".