Опубліковано закон Кабміну про доступ українців до кадастрів

Закон авторства Кабінету міністрів "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" в четвер, 7 травня, було оприлюднено. Про це свідчить публікація документа у виданні "Голос України".

Він набирає чинності через один місяць з дня його опублікування та вводиться у дію з 1 січня 2021 року.

Закон встановлює правові основи для створення, функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних - геокадастру. Документ дасть змогу сформувати сучасну систему доступу громадян до всіх видів географічної інформації.

Документ також відкриває для українців доступ у мережі Інтернет до геопросторових даних та метаданих, які створюються у публічному секторі та підприємствами-монополістами.

Крім того, він вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення з метою запровадження відповідальності за порушення законодавства про національну інфраструктуру геопросторових даних.

Нагадаємо, 13 квітня Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект Кабміну №2370, за нього проголосували 302 парламентарії. Ухвалення документа відбулося без обговорення. У середу, 6 травня, закон підписав глава держави Володимир Зеленський.

Як писало РБК-Україна, парламент на початку грудня 2019 року схвалив за основу в першому читанні законопроект №2370 "Про національну інфраструктуру геопросторових даних", яким пропонується відкрити українцям доступ у кадастри. За нього проголосували 322 парламентарії.

Так, на початку листопада минулого року уряд Олексія Гончарука вніс до Верховної ради даний проект закону.