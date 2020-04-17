Опубліковано закон про єдиний рахунок для сплати податків 

Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", який Верховна рада схвалила з урахуванням пропозицій Зеленського, оприлюднений. Про це свідчить публікація документу у виданні "Голос України".

Він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім пункту 1 (в частині накладення арешту на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу), пункту 2, пункту 3 (в частині коштів на єдиному рахунку, відкритому в порядку, визначеному статтею 351 Податкового кодексу) розділу І цього закону, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.

Закон забезпечує створення єдиного рахунку для сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом України (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також митних платежів), єдиного соціального внеску через Електронний кабінет платника податків. Вказано, що такий рахунок буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби.

Очікується, що документ допоможе спростити сплату податкових платежів та сприятиме зменшенню кількості помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань. Крім того, ухвалені зміни сприятимуть підвищенню рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.

У закон включили пропозиції глави держави. Зокрема, було скасовано норму щодо встановлення фіксованої торговельної націнки на тютюнові вироби - скандальна "маржа Холодова", чим обмежувалися права суб'єктів господарювання, що здійснюють виробництво, імпорт та оптову торгівлю тютюновими виробами.

Нагадаємо, 13 квітня Рада схвалила раніше ветований законопроект №1049. Вчора його підписав глава держави.

Як писало РБК-Україна 19 лютого Зеленський ветував законопроект №1049. Після цього комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ВР прийняти законопроект №1049 з пропозиціями президента.

Відзначимо, скандал навколо даного законопроекту, відомого більше як "маржа Холодова", почався у жовтні 2019 року, коли на засіданні фінкомітету в документ включили правку, яка абсолютно не стосується теми закону, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, які здійснюють продаж сигарет.