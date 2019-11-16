Опубліковано закон про анбандлінг

Закон про відокремлення діяльності з транспортування природного газу (анбандлінг) у суботу, 16 листопада. Документ був опублікований у парламентській газеті "Голос України".

Так, законопроект набуває чинності наступного дня з моменту його публікації, тобто у неділю, 17 листопада.

Зазначимо, що даний документ забезпечує необхідні умови для виконання зобов’язань України щодо анбандлінгу відповідно до європейського законодавства.

Нагадаємо, у п'ятницю, 15 листопада, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів повідомила, що закон про анбандлінг був підписаний президентом України Володимиром Зеленським.

Того ж дня під час засідання Верховної ради народні депутати виправили неузгодженості в тексті закону про анбандлінг Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 292 нардепа.

Крім того, у четвер, 14 листопада, парламент ухвалив внесення змін до закону про державні закупівлі для подальшого анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Відповідне рішення підтримали 266 нардепів.