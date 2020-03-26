Опублікований список меценатів, які допомагають лікарям боротися з епідемією

До списку меценатів, які активно забезпечують опорні лікарні необхідним для боротьби з поширенням коронавірусу в Україні, увійшло 14 бізнесменів. Про це свідчать дані, підготовлені журналістами, передає РБК-Україна.

Так, у список увійшли олігархи Рінат Ахметов і Віктор Пінчук, народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Вадим Столар, п'ятий президент України Петро Порошенко, бізнесмени Олександр Ярославський, Костянтин Жеваго, Юрій Косюк та інші.

Як повідомляло РБК-Україна, Рінат Ахметов заявив про готовність витратити 300 млн гривень на боротьбу з епідемією. Зокрема, його фонд оголосив про закупівлю аналізатора проб у комплекті з тест-картриджами для медичних закладів Маріуполя.

Крім того, бізнесмен передав МОЗ дві партії апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ), кисневі концентратори, одноразові костюми біозахисту, захисні маски та окуляри. Планується закупити ще 300 тис. експрес-тестів на коронавірус.

Віктор Пінчук пообіцяв через свої благодійні організації передати лікарням країни 10 апаратів ШВЛ на 460 тис. доларів. По одному апарату отримають лікарні у Волинській, Донецькій, Закарпатській, Львівській, Луганській, Одеській та Чернівецькій областях, три апарату – лікарні в Києві. А належать Пінчуку компанія "Інтерпайп" і група EastOne виділили 2 млн доларів на закупівлю експрес-тестів на коронавірус.

Петро Порошенко через свій фонд профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легенів для Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Фонд також закупив реанімаційні комплекти, які найближчим часом відправлять в обласні центри. Корпорація Roshen повідомила про закупівлю 10 тис. комплектів костюмів індивідуального захисту медпрацівників.

Бізнесмен Олександр Ярославський очолив антикризовий штаб, який зосередився на протидії поширенню коронавірусу в Харкові. Він повідомив, що його друг, власник компанії Alibaba Джек Ма, виділив Україні 1 мільйон тест-систем. Правда, поки що президентський літак, який літав за ними в Китай, привіз лише 250 тестів.

Вадим Столар одним з перших почав системно допомагати столичній медицині. Нардеп створив благодійний фонд, від імені якого здійснює закупівлі та забезпечення докторів "на передовій".

Повідомлялося, що на сьогодні нардеп передав в Олександрівську клінічну лікарню, Київську клінічну лікарню №4, Київську міську клінічну лікарню №9 та Київську міську дитячу клінічну інфекційну лікарню понад 4700 костюмів біозахисту, понад 2250 респіраторів, 2000 медичних масок, 5000 рукавичок, 6000 бахіл, 30 тис. вакуумних пробірок для дослідження крові, 10 тис. голок для тих же досліджень, 10 тис. одноразових холдерів для пробірок, а також системи для прибирання, витратні матеріали до них і медпрепарати.

Також зусиллями Столара були організовані п'ять маршрутів для перевезення лікарів столичних опорних лікарень, список яких постійно розширюється. У найближчих планах - створення модульних госпіталів, переобладнання та оснащення існуючих лікарень.

Нагадаємо, 26 березня в Міністерстві охорони здоров'я створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

МОЗ вранці оприлюднив дані, згідно з якими в Україні зафіксовано 156 випадків зараження коронавірусом і 5 смертей від інфекції. Також до міністерства надійшло 183 повідомлення про підозру на коронавірус. Всього з початку року надійшло 1124 повідомлення про підозру на COVID-19.