Столар передав в Олександрівську лікарню захисні комбінезони та респіратори

Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

Нардеп надав лікарні понад 800 захисних комбінезонів і близько 500 респіраторів

Народний депутат, голова Київської організації "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Столар надав Олександрівській лікарні понад 800 захисних комбінезонів і близько 500 респіраторів. Про це з посиланням на персонал медустанови написала журналіст та телеведуча Наталя Влащенко на своїй сторінці Facebook, передає РБК-Україна.

"5 хвилин тому мій знайомий лікар з Олександрівської лікарні сказала, що Вадим Столар сьогодні привіз лікарям "на передовій" засоби індивідуального захисту", - написала журналіст.

Вона також відзначив важливість захисту лікарів, які рятують українців від смертельного коронавірусу.

"Він передав понад 800 захисних комбінезонів для медпрацівників установи. Також лікарня отримала близько 500 респіраторів індивідуального захисту. Тепер лікарі, які щодня перебувають в епіцентрі боротьби з вірусом, будуть захищені. А значить, шанси є не тільки у них, але й у тих, кого вони будуть рятувати. Я починаю цей марафон, і буду писати кожен день, куди й ХТО купує. Вважайте, це така ж захист Батьківщини, як у 2014", - підсумувала Наталія Влащенко.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, з метою профілактики коронавірусу рятувальники проводять заходи з дезінфекції місць масового скупчення людей у всіх областях України.

Нагадаємо, 12 обласних центрів України посилили карантинні заходи для недопущення розповсюдження коронавірусу: Полтава, Миколаїв, Суми, Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя, Ужгород, Івано-Франківськ, Тернопіль, Кривий Ріг та Харків.