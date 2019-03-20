Опублікований список громадян та компаній, які потрапили під санкції України проти РФ

Ілюстративне фото (УНІАН)

У списку 294 юридичних та 848 фізичних осіб

На сайті Адміністрації президента України опублікований список юридичних та фізичних осіб, щодо яких введені нові санкції Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АП.

Зазначимо, санкції було запроваджено щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб.

Зокрема, під санкції потрапили музеї окупованого Криму (музей оборони Севастополя, історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", музей-заповідник "Судацька фортеця, Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник, Бахчисарайський історико-культурний і археологічний музей-заповідник.

Крім того, обмеження поширюються на видавництва ("Ексмо", "Віче", "Видавництво Центрполіграф" та інші), федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", ПАТ "Ялтинська кіностудія".

Також санкції запроваджені щодо ТОВ "Яндекс", Акціонерного товариства "СБЕРБАНК", Російської літакобудівної корпорації МіГ, Ярославського суднобудівного заводу та інших.

Серед юридичних осіб, під санкції потрапили, зокрема, глава "Роснефти" Ігор Сєчін, екс-співвласники Промсвязьбанка Олексій і Дмитро Ананьєва, глава "Ростех" Сергій Чемезов, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, віце-прем'єр Дмитро Козак, уповноважений представник "ЛНР" на переговорах в Мінську Владислав Дейнего, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Володимир Кожин, помічник президента Росії Андрій Фурсенко начальник "прикордонного управління ФСБ по Криму" Сергій Станкевич.

Санкції запроваджені на наступних три роки. Водночас, "у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій", за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність.

Нагадаємо, сьогодні президент України підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

Раніше США посилили санкції проти Росії. Мінфін США розширив санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року.