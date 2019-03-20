ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Опублікований список громадян та компаній, які потрапили під санкції України проти РФ

Новини » Політика    20.03.2019 - 18:12
Опублікований список громадян та компаній, які потрапили під санкції України проти РФ
Ілюстративне фото (УНІАН)

У списку 294 юридичних та 848 фізичних осіб

На сайті Адміністрації президента України опублікований список юридичних та фізичних осіб, щодо яких введені нові санкції Ради національної безпеки і оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АП

Зазначимо, санкції було запроваджено щодо 294 юридичних та 848 фізичних осіб. 

Зокрема, під санкції потрапили музеї окупованого Криму (музей оборони Севастополя, історико-археологічний музей-заповідник "Херсонес Таврійський", музей-заповідник "Судацька фортеця, Алупкінський палацово-парковий музей-заповідник, Бахчисарайський історико-культурний і археологічний музей-заповідник.

Крім того, обмеження поширюються на видавництва ("Ексмо", "Віче", "Видавництво Центрполіграф" та інші), федеральне державне унітарне підприємство "Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія", ПАТ "Ялтинська кіностудія". 

Також санкції запроваджені щодо ТОВ "Яндекс", Акціонерного товариства "СБЕРБАНК", Російської літакобудівної корпорації МіГ, Ярославського суднобудівного заводу та інших. 

Серед юридичних осіб, під санкції потрапили, зокрема, глава "Роснефти" Ігор Сєчін, екс-співвласники Промсвязьбанка Олексій і Дмитро Ананьєва, глава "Ростех" Сергій Чемезов, спікер Держдуми В'ячеслав Володін, віце-прем'єр Дмитро Козак, уповноважений представник "ЛНР" на переговорах в Мінську Владислав Дейнего, перший заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Володимир Кожин, помічник президента Росії Андрій Фурсенко начальник "прикордонного управління ФСБ по Криму" Сергій Станкевич.

Санкції запроваджені на наступних три роки. Водночас, "у зв'язку з досягненням мети запровадження санкцій", за поданням СБУ скасовані обмежувальні заходи щодо 8 юридичних осіб, більшість з яких припинила господарчу діяльність. 

Нагадаємо, сьогодні президент України підписав указ, яким ввів в дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти фізичних та юридичних осіб.

Раніше США посилили санкції проти РосіїМінфін США розширив санкційний список через атаку на українські судна в Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Ще три країни підтримали нові санкції ЄС проти Росії Держдума РФ створила групу для оцінки збитку від "української анексії Криму"
Новини України РНБОРосійська ФедераціяСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся