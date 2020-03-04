Опубліковано склад нового Кабміну

У новому Кабміні залишаться Аваков, Федоров, Пристайко, Криклій і Малюська
З'явився склад нового Кабміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Відповідний документ є у розпорядженні РБК-Україна.
Відповідно до списку, в новому Кабінеті міністрів залишаться кілька членів попереднього уряду Олексія Гончарука.
Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:
Фото: склад нового Кабміну
Крім того, у Верховній Раді з'явилися постанови про призначення
Дмитра Кулеби міністром закордонних справ і Андрія Тарана міністром оборони. У вищенаведеному переліку їх немає, оскільки ці міністри подаються за квотою президента.
Нагадаємо, раніше новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма діяльності оновленого уряду буде представлена найближчим часом. Він також зазначив, що у правлячій партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрямки та основні пріоритети оновленого уряду.