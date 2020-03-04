Опубліковано склад нового Кабміну

З'явився склад нового Кабміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Відповідний документ є у розпорядженні РБК-Україна.

Відповідно до списку, в новому Кабінеті міністрів залишаться кілька членів попереднього уряду Олексія Гончарука.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;

- віце-прем'єр з питань євроінтеграції; Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;

- віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій; Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;

- віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації; Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;

- міністр внутрішніх справ; Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;

- міністр у справах ветеранів; Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;

- міністр молоді і спорту; Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;

- міністр охорони здоров'я; Владислав Криклій - міністр інфраструктури;

- міністр інфраструктури; Марина Лазебна - міністр соціальної політики;

- міністр соціальної політики; Денис Малюська - міністр юстиції;

- міністр юстиції; Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;

- міністр Кабінету міністрів; Ігор Уманський - міністр фінансів;

- міністр фінансів; Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій.

Фото: склад нового Кабміну

Крім того, у Верховній Раді з'явилися постанови про призначення

Дмитра Кулеби міністром закордонних справ і Андрія Тарана міністром оборони. У вищенаведеному переліку їх немає, оскільки ці міністри подаються за квотою президента.

Нагадаємо, раніше новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що програма діяльності оновленого уряду буде представлена найближчим часом. Він також зазначив, що у правлячій партії "Слуга народу" є програма, де визначені основні напрямки та основні пріоритети оновленого уряду.