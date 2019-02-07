Опубліковано протокол засідання, на якому звільнили Аласанію

З протоколу випливає, що питання про звільнення Аласанії порушив В’ячеслав Козак

Опубликован протокол заседания, на котором Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол.

Так, из указанной информации следует, что вопрос об увольнении Аласании поднял Вячеслав Козак.

Как отмечается, Татьяна Лебедева озвучила два проекта решения. Одно из которых относительно внесения в повестку дня заседания вопрос о досрочном прекращении контракта с главой правления ПАО "НСТУ" Аласанией. З.Г.

Таким образом, решение было проголосовано 9 голосами "за". Против – 0, воздержались – 3. От голосования воздержались: Миський, С. Остапа, А. Павличенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Зураба Аласанию отстранили от выполнения обязанностей председателя правления "Национальной общественной телерадиокомпании Украины".

Наблюдательный совет "UA: Суспільне" поддержал досрочное расторжение контракта с Аласанией.

4 мая 2017 года Наблюдательный совет ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" подписала контракт с Аласанией. В новый контракт внесен пункт о неограниченном рабочем времени руководителя, также был изъят пункт о премировании.