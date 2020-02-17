Опубліковано звіт про діяльність Кабміну за 2019 рік

Кабінет міністрів України оприлюднив звіт про свою діяльність за 2019 рік. Звіт опублікований на урядовому порталі.

У звіті говориться, що уряд за багатьма напрямками тільки закладає основу подальших реформ. В заслуги нинішній Кабмін приписує собі забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт.

"З метою недопущення зниження рівня добробуту українців ми створили умови для зниження сум у платіжках за теплову енергію, яке вже стало реальністю для значної частини домогосподарств", - йдеться в документі.

Крім того, значна увага приділена забезпеченню макроекономічної стабільності, підвищенню інвестиційної привабливості та поліпшенню умов ведення бізнесу.

Фото: звіт уряду

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив проміжний звіт про свою діяльність.

Відзначимо, прем'єр-міністр Олексій Гончарук на зустрічі з президентом Володимиром Зеленський в середині січня обіцяв до 4 лютого підготувати звіт про діяльність Кабінету міністрів. Крім того, він заявив, що представить парламенту концепцію посиленого Кабміну і його часткового організаційного переформатування.