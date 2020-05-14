Мін'юст планує виводити СІЗО за межі міст

Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

Раніше анонсовані платні камери в найближчі місяці запрацюють у всіх слідчих ізоляторах

Міністра юстиції Денис Малюська заявив, що Мін'юст планує вивести за межі міст слідчі ізолятори, а земельні ділянки під ними здавати в оренду приватним інвесторам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра "Громадському".

За його словами, з-за того, що СІЗО знаходяться в центрі міст, вартість оренди земельних ділянок велика.

"Ми зараз розробляємо документи для того, щоб переносити їх за межі міст в обмін на будівництво нормальних належних споруд. Земельні ділянки в центрі міст ми будемо віддавати приватним інвесторам", - заявив він.

Він також додав, що таким чином держава заощадить кошти для поліпшення інфраструктури пенітенціарної системи.

Малюська також зазначив, що раніше анонсовані платні камери в найближчі місяці запрацюють у всіх слідчих ізоляторах, що також принесе додаткові кошти.

Крім того, міністр заявив, що головною метою тюремної реформи є ресоціалізація колишніх ув'язнених.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Лук'янівському СІЗО в рамках експериментального проекту відкрилися перші платні камери. Пілотний проект триватиме до кінця 2021 року, після чого буде вирішуватися питання законодавчого закріплення платної послуги.

Крім того, ще у квітні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що в українських СІЗО з'являться платні камери підвищеного комфорту. Ініціатива спрямована на поліпшення інфраструктури в'язниць, на що в бюджеті немає грошей.

Автор: Валерія Мрачковська