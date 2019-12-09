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Ми не визначаємо Росію як ворога, - генсек НАТО

Новини » Політика     09.12.2019 - 05:39
Ми не визначаємо Росію як ворога, - генсек НАТО
Фото: Єнс Столтенберг (nato.int)

Столтенберг зазначив, що Альянс бачить у всьому світі "непередбачуваний ландшафт безпеки"

У Північноатлантичному альянсі (НАТО) не розглядають Російську Федерацію як ворога. Про це сказав генеальный секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Politico.

Генсек Альянсу уточнив, що ситуація з безпекою в світі зараз більш непередбачувана, однак НАТО не веде переліку ворогів і супротивників.

"Ми не перераховуємо ворогів. Ми не визначаємо Росію як ворога... Ми бачимо більш агресивну Росію, яка застосувала військову силу проти сусідньої України. Ми бачимо більш непередбачуваний ландшафт безпеки із зростанням тероризму ІД. Ми бачимо кіберзагрози. Ми бачимо, як глобальний баланс сил змінюється із зростанням Китаю. А в нестабільні часи нам потрібні сильні міжнародні інституції, такі як НАТО", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно НАТО назвало головні загрози безпеки за підсумками зустрічі в Лондоні, що проходила з нагоди 70-річчя створення Альянсу. У спільній декларації членів НАТО від 4 грудня визначені дві загрози - це агресивна діяльність Росії та міжнародний тероризм. Саміт також затвердив рішення про визнання космосу сферою операційної діяльності альянсу.

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Новини України НАТОРосійська ФедераціяЄнс Столтенберг
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