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Визначився суперник молодіжної збірної України у фіналі ЧС-2019


Команда зустрінеться з Південною Кореєю

Визначився суперник збірної України з футболу віком гравців до 20 років у фінальному поєдинку чемпіонату світу 2019 року, що проходить в Польщі. Про це повідомляється в Twitter Міжнародної федерації футболу (ФІФА).

У другому півфіналі збірна Південної Кореї U-20 здолала Еквадор U-20 з мінімальним рахунком 1:0. Вирішальним виявився гол, який забив Чой Джун на 39 хвилині.

Таким чином, у фіналі, який відбудеться 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь і почнеться о 19:00, за право називатися кращою юнацькою командою планети зіграють юнацькі команди України і Південної Кореї.

Нагадаємо, у першому півфіналі підопічні Олександра Петракова переграли команду Італії. Українській команді для перемоги також виявилося достатньо одного м’яча. Автором голу став Сергій Булеца.

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