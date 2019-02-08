Визначився суперник Гвоздика у добровільному захисті титулу WBC

Ним стане 37-річний француз Дуду Нгумбу

Чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (16-0, 13KO) проведет первую добровольную защиту титула в бою с французом Дуду Энгумбу (38-8, 14 KO). Об этом сообщается в Instagram украинского боксера.

Как и ожидалось, поединок состоится 30 марта в Филадельфии (США). Вечер бокса пройдет на 2300 Arena, которая рассчитана на 1,300 человек.

Это будет первая защита пояса для Гвоздика, который он завоевал 1 декабря в бою с Адонисом Стивенсоном.

Для 37-летнего Энгумбу - первый титульный бой в карьере. На профессиональном ринге французский боксер провел 46 боев - 38 побед (14 нокаутом) и 8 поражений.

Интересно, что дважды Дуду дрался в Украине. В марте 2013 года он победил Вячеслава Узелкова, а осенью 2015 уступил россиянину Умару Саламову.

Обязательным же претендентом на пояс Гвоздика является американец Маркус Браун (23-0, 16 КО) после победы 19 января над шведом Баду Джека (22-2-3, 13 КО). Но WBC позволила Украинский сначала провести добровольную защиту.

Напомним, ранее Александр Гвоздик начал тренировочный лагерь перед первой защитой своего пояса.