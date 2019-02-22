"Динамо" зіграє з "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи

Команда Олександра Хацкевича побореться з "Челсі"
Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки, которая состоялась 22 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).
За выход в четвертьфинал команда Александра Хацкевича поборется с лондонским "Челси".
Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19:
"Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина)
"Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Португалия)
"Наполи" (Италия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)
"Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия)
"Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия)
"Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция)
"Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания)
Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта на полях команд, указанных первыми. Ответные поединки запланированы на 14 марта. Начало игр в 19:55 или 22:00 по киевскому времени.
15 марта состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.
Отметим, киевское "Динамо" - единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках. Накануне Шахтер" крупно проиграл немецкому "Айнтрахту" в матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.