"Динамо" зіграє з "Челсі" в 1/8 фіналу Ліги Європи

Команда Олександра Хацкевича побореться з "Челсі"

Киевское "Динамо" узнало соперника по 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки, которая состоялась 22 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария).

За выход в четвертьфинал команда Александра Хацкевича поборется с лондонским "Челси".

Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы сезона 2018/19:

"Челси" (Англия) - "Динамо" (Киев, Украина)

"Айнтрахт" (Германия) - "Интер" (Италия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Бенфика" (Португалия)

"Наполи" (Италия) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия)

"Валенсия" (Испания) - "Краснодар" (Россия)

"Севилья" (Испания) - "Славия" (Чехия)

"Арсенал" (Англия) - "Ренн" (Франция)

"Зенит" (Россия) - "Вильярреал" (Испания)

Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы пройдут 7 марта на полях команд, указанных первыми. Ответные поединки запланированы на 14 марта. Начало игр в 19:55 или 22:00 по киевскому времени.

15 марта состоится жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги Европы. Финальный матч еврокубка пройдет 29 мая на стадионе "Олимпийский" в Баку.

Отметим, киевское "Динамо" - единственный оставшийся представитель Украины в еврокубках. Накануне Шахтер" крупно проиграл немецкому "Айнтрахту" в матче 1/16 финала Лиги Европы и вылетел из турнира.