Визначилися потенційні суперники "Динамо" в 1/8 фіналу Ліги Європи

Фото: "Динамо" в матчі 1/16 фіналу ЛЕ проти "Олімпіакоса" (facebook.com/fcdynamoua)

Київська команда може зустрітися з однією з 13 команд

За підсумками матчів 1/16 фіналу Ліги Європи визначилися 16 команд, які продовжать боротьбу в турнірі, єдиний український клуб серед них - київське "Динамо". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби "біло-синіх".

Київська команда на наступному етапі може зустрітися з однією з 13 команд: "Арсенал", "Челсі" (обидва - Англія), "Наполі", "Інтер" (обидва - Італія), "Вільярреал", "Валенсія", "Севілья" (всі три - Іспанія), "Зальцбург" (Австрія), "Динамо" (Загреб, Хорватія), "Ренн" (Франція), "Айнтрахт" (Німеччина), "Бенфіка" (Португалія), "Славія" (Чехія).

Ще дві команди - пітерський "Зеніт" та "Краснодар" - не можуть випасти "Динамо", оскільки УЄФА розводить клуби з України та Росії аж до фінального матчу.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться у п'ятницю, 22 лютого, у швейцарському Ньоні, початок - о 14:00 за київським часом. Примітно, що суперник "біло-синіх" визначиться першим.

Матчі цієї стадії відбудуться 7 та 14 березня.

Нагадаємо, "Шахтар" з великим рахунком програв німецькому "Айнтрахту" в матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи і вилетів з турніру.