Визначився перший фіналіст Australian Open-2019

Фото: Рафаель Надаль (twitter.com/AustralianOpen)

Іспанський тенісист Надаль вп'яте у кар'єрі вийшов у фінал турніру

Друга ракетка світу Рафаель Надаль вийшов у фінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019), який проходить в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Іспанський тенісист в півфіналі турніру переграв грека Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:2, 6:4, 6:0. Зустріч тривала 1 годину і 46 хвилин.

Таким чином, Надаль став першим фіналістом Australian Open-2019. Це його п'ятий фінал в Мельбурні і 25 на турнірах Grand Slam. Іспанець виграв свій перший в кар'єрі фінал австралійського мейджора в 2009 році.

У фіналі Australian Open Надаль зіграє з переможцем матчу між сербом Новаком Джоковичем і французом Люка Пуем. Поєдинок відбудеться 25 січня.

Чинним переможцем турніру є швейцарець Роджер Федерер.

Нагадаємо, у фіналі жіночого розряду зустрінуться чешка Петра Квітова і японка Наомі Осака.