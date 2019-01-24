Визначився перший фіналіст Australian Open-2019

Іспанський тенісист Надаль вп'яте у кар'єрі вийшов у фінал турніру
Друга ракетка світу Рафаель Надаль вийшов у фінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019), який проходить в Мельбурні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.
Іспанський тенісист в півфіналі турніру переграв грека Стефаноса Ціціпаса з рахунком 6:2, 6:4, 6:0. Зустріч тривала 1 годину і 46 хвилин.
Not yet.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019
The apprentice Stefanos Tsitsipas def. by the master @RafaelNadal.#AusOpen pic.twitter.com/EXyU80hJf9
Таким чином, Надаль став першим фіналістом Australian Open-2019. Це його п'ятий фінал в Мельбурні і 25 на турнірах Grand Slam. Іспанець виграв свій перший в кар'єрі фінал австралійського мейджора в 2009 році.
У фіналі Australian Open Надаль зіграє з переможцем матчу між сербом Новаком Джоковичем і французом Люка Пуем. Поєдинок відбудеться 25 січня.
Чинним переможцем турніру є швейцарець Роджер Федерер.
Нагадаємо, у фіналі жіночого розряду зустрінуться чешка Петра Квітова і японка Наомі Осака.