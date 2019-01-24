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Визначилися фіналістки Australian Open-2019

Новини » Спорт    24.01.2019 - 09:23
Визначилися фіналістки Australian Open-2019
Фото: Наомі Осака (twitter.com/AustralianOpen)

Для обох тенісисток це буде перший в кар'єрі фінал в Мельбурні

Японська тенісистка Наомі Осака вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні, здолавши в трьох партіях представницю Чехії Кароліну Плішкова - 6:2, 4:6, 6:4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У поєдинку за титул першого в сезоні турніру Grand Slam Осака зіграє з чешкою Петрою Квітовою, яка раніше в двох партіях обіграла американку Даніель Коллінз з рахунком 7:6 (7:2), 6:0.

Наомі є чинною чемпіонкою US Open, а Квітова - дворазовою чемпіонкою Вімблдону.

Для обох тенісисток це буде перший в кар'єрі фінал Australian Open. Переможниця цього матчу стане першою ракеткою світу.

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна дійшла до чвертьфіналу Australian Open-2019, де програла Наомі Осаці.

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