Визначилися фіналістки Australian Open-2019

Для обох тенісисток це буде перший в кар'єрі фінал в Мельбурні
Японська тенісистка Наомі Осака вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні, здолавши в трьох партіях представницю Чехії Кароліну Плішкова - 6:2, 4:6, 6:4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.
У поєдинку за титул першого в сезоні турніру Grand Slam Осака зіграє з чешкою Петрою Квітовою, яка раніше в двох партіях обіграла американку Даніель Коллінз з рахунком 7:6 (7:2), 6:0.
No.4 Naomi Osaka vs. Petra Kvitova.— WTA Insider (@WTA_insider) January 24, 2019
- They’ve never played each other.
- Neither has been No.1
- Neither has won the Australian Open
All that changes on Saturday. #AusOpen
Наомі є чинною чемпіонкою US Open, а Квітова - дворазовою чемпіонкою Вімблдону.
Для обох тенісисток це буде перший в кар'єрі фінал Australian Open. Переможниця цього матчу стане першою ракеткою світу.
#AusOpen title isn't the only thing on the line.— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019
Whoever wins the final will be the new world No.1 pic.twitter.com/5bKrBPIRxG
Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна дійшла до чвертьфіналу Australian Open-2019, де програла Наомі Осаці.