Визначилися фіналістки Australian Open-2019

Фото: Наомі Осака (twitter.com/AustralianOpen)

Для обох тенісисток це буде перший в кар'єрі фінал в Мельбурні

Японська тенісистка Наомі Осака вийшла у фінал Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open-2019) в Мельбурні, здолавши в трьох партіях представницю Чехії Кароліну Плішкова - 6:2, 4:6, 6:4. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

У поєдинку за титул першого в сезоні турніру Grand Slam Осака зіграє з чешкою Петрою Квітовою, яка раніше в двох партіях обіграла американку Даніель Коллінз з рахунком 7:6 (7:2), 6:0.

No.4 Naomi Osaka vs. Petra Kvitova.



- They’ve never played each other.

- Neither has been No.1

- Neither has won the Australian Open



All that changes on Saturday. #AusOpen — WTA Insider (@WTA_insider) January 24, 2019

Наомі є чинною чемпіонкою US Open, а Квітова - дворазовою чемпіонкою Вімблдону.

Для обох тенісисток це буде перший в кар'єрі фінал Australian Open. Переможниця цього матчу стане першою ракеткою світу.

#AusOpen title isn't the only thing on the line.



Whoever wins the final will be the new world No.1 pic.twitter.com/5bKrBPIRxG — #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2019

Нагадаємо, перша ракетка України Еліна Світоліна дійшла до чвертьфіналу Australian Open-2019, де програла Наомі Осаці.