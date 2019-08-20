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Відбулися перші матчі Кубка України

Новини » Спорт    20.08.2019 - 21:54
Відбулися перші матчі Кубка України
Фото: Кубок України (ffu.ua)

Визначилися всі учасники другого попереднього раунду

Сьогодні, 20 серпня, відбулися десять матчів у рамках 1/64 фіналу Кубка України, за підсумками яких визначилися всі учасники другого попереднього раунду. Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу (УАФ).

Результати першого попереднього раунду Кубка України:

"Таврія" 5:0 "Реал Фарма"
"Верес" 2:1 "Нива" Тернопіль
"Гірник" 0:1 "Чайка"
"Калуш" 1:0 "ВПК-Агро"
"Нива" В 5:1 "Нікополь"
"Поділля" 1:0 "Полісся"
"Енергія" 1:4 "Буковина"
"Кристал" 1:1 (по пенальті - 2:4) "Діназ"
"Альянс" 2:0 "Ужгород"
"Авангард" Бзів 0:2 "Вовчанськ"

У середу, 21 серпня, розпочнеться жеребкування другого попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020. Матчі заплановані на 27 серпня.

Починаючи з 1/32 фіналу в боротьбу вступлять представники Першої ліги, починаючи з 1/16 фіналу - нижня шістка УПЛ за підсумками минулого сезону.

Верхня шістка ("Шахтар", "Динамо", "Олександрія", "Маріуполь", "Зоря" і "Львів") вступлять в боротьбу за Кубок України зі стадії 1/8 фіналу.

Нагадаємо, раніше УАФ опублікувала структуру проведення Кубка України сезону 2019-2020 років і призначила дату фіналу.

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