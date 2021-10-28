Визначилися майже всі учасники чвертьфіналу Кубка України: хто пройшов

Практично всі матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу завершилися. Не зіграли свій поєдинок лише представник другої ліги " ЛНР "і учасник Прем'єр-ліги" Дніпро-1 " через спалах коронавірусу в Черкаському клубі.
Детальніше про результати матчів на цій стадії - в матеріалі РБК-Україна.
"Металіст-1925" - "Олександрія" 2:5
Криськів, 63, Ременюк, 85 - Мустафаєв, 24, 29, Копина, 53, Кирюханцев, 69, Устименко, 90
"Верес" - "Ворскла" 1:3
Сергійчук, 90 (п) - Кане, 21, Пешич, 67, Яворський, 83
Видалення у "Вереса": Дахновський, 71
Очеретько, 85-Вербич, 16, Шабанов, 33
Фернандо, 65, Маркос Антоніо, 72, Дентіньо, 82
"Альянс" - "Львів" 1:1 (2: 3 по пенальті)
Карноза, 19 - Бусько, 13
"Рух" - "Зоря" 0:2
Шахаб, 100, 110
"Металіст" - "Колос" 1:0
Мізюк, 19
"ЛНЗ" - "Дніпро-1" матч перенесено на невизначену дату
Таким чином у чвертьфіналі зіграють "Олександрія", "Ворскла", "Динамо", "Шахтар", "Львів", "Зоря" та "Металіст".
Матчі чвертьфіналу відбудуться вже наступного року - базова дата 2 березня.