ru ua
Ср, 27 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Динамо" перемогло "Маріуполь" та проходить до чвертьфіналу Кубка України

Новость на русском →
Маріуполь, Середа 27 жовтня 2021 19:21
"Динамо" перемогло "Маріуполь" та проходить до чвертьфіналу Кубка України Фото: "Динамо" пройшло до 1/4 Кубка України (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Дмитро Левицький

Київське "Динамо" у матчі 1/8 Кубка України здолало "Маріуполь" з рахунком 2:1. Завдяки цій перемозі кияни проходять до чвертьфіналу турніру.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

"Динамівці" могли відкрити рахунок ще на початку матчу, але Ілля Шкурін двічі не зміг забити гол у ворота "Маріуполя". Спершу він пробив вище воріт, а вдруге - м'яч взяв голкіпер маріупольців. Пізніше "Динамо" все ж змогло відкрити рахунок, завдяки голу Беньяміна Вербича після подачі з кутового на 16-й хвилині матчу.

Другий гол кияни реалізували на 33-й хвилині, знову після кутового. Відправив м'яч до воріт маріупольців Артем Шабанов.

Однак на 85-й хвилині матчу гравцю "Маріуполя" Олегу Очеретьку вдалося увійти до штрафної зони киян та забити у кут воріт. Після цього маріупольцям не вдалося забити нових голів, тому матч завершився з рахунком 2:1 на користь "Динамо".

Читайте РБК-Україна в Google News
Динамо Маріуполь Кубок України Футбол
NEWS
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
"Червону" зону можуть розширити. Кузін назвав два шляхи боротьби з COVID
DAILY
Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Посол Ізраїлю Михайло Бродський: Ми почнемо переговори про ЗВТ у сфері послуг