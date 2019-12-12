Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

По закінченню матчів групового раунду Ліги чемпіонів визначилися усі учасники стадії 1/8 фіналу. Про це повідомляється на офіційному сайті Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

В першу корзину потрапили переможці своїх груп: "Баварія", "Барселона", "Валенсія", "Ліверпуль", "Манчестер Сіті", "Парі Сен-Жермен", "РБ Лейпциг", "Ювентус"

У другому кошику (несіяні) знаходяться команди, що посіли 2 місце: "Аталанта", "Атлетіко", "Боруссія" Дортмунд, "Ліон", "Наполі", "Реал", "Тоттенхем", "Челсі"

Жеребкування плей-офф раунду змагань відбудеться 16 грудня. В 1/8 фіналу не можуть зіграти представники однієї асоціації і команди, які зустрічалися на груповому етапі. Представники першого кошика матчі-відповіді 1/8 фіналу проведуть на своєму полі.

Нагадаємо, чемпіон України донецький "Шахтар" залишився за бортом турніру після розгромної поразки на своєму полі в заключному турі турніру від "Аталанти" (0:3). Підопічні Луїша Каштру продовжує єврокубковий похід в Лізі Європи.

Також боротьбу в цьому турнірі продовжать: "Брюгге", "Олімпіакос", "Байєр", "Зальцбург", "Інтер", "Бенфіка" і "Аякс".

Усіх шансів на єврокубкову весну втратили: "Галатасарай", "Црвена Звезда", "Динамо" Загреб, "Локомотив", "Генк", "Славія", "Зеніт" і "Лілль".